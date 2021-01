Stiri pe aceeasi tema

- S-au desparțit dupa cinci ani, dar inca se iubesc? Lidia Buble il vrea inapoi pe Razvan Simion, la aproape un an de la desparțire? Mesajul postat de artista pe rețelele de socializare! Fanii au ramas fara cuvinte!

- Lidia Buble a oferit in urma cu o noapte o serie de declarații de dragoste din suflet, pe rețelele de socializare. Artista le-a dezvaluit fanilor cine i-a furat inima pentru totdeauna și cat este de fericita acum, dupa desparțirea de Razvan Simion.

- Oana Zavoranu nu se mai ferește de nimeni și nimic, iar viața ei este ca o carte deschisa. La fel este și relația ei cu soțul Alex Ashraf. Cei doi sunt casatoriți de ani buni, insa nu tot timpul au stat pe roze. Vedeta a recunoscut la Antena Stars ca au fost chiar la un pas de desparțire.

- Dupa ce s-a zvonit luni de zile ca ar avea o relatie cu Cornel Ilie, se pare ca Lidia Buble are un iubit nou. S-a aflat cu cine ar fi fost in vacanta, de fapt, fosta iubita a lui Razvan de la “Neatza”. Fanii sunt socati! Cine este noul iubit al Lidiei Buble?! Desi toata […] The post Lidia Buble are…

- Lidia Buble a facut o declarație neașteptata in timpul filmarilor pentru „Marea Unire ZU', ediția 2020. Artista a marturisit in fața camerelor ca il iubește pe Paul Surugiu – Fuego.„Nu mai pot dupa el, il iubesc! Cand intra intr-o incaperese face lumina! Paul este extraordinar! Il ador!', i-a declarat…

- Liviu Teodorescu iubește aceași femeie de 10 ani, iar in urma cu mai bine de o luna, artistul a cerut-o in casatorie de ziua ei de naștere. Invitat la "Neatza", solistul a spus ca nunta cu Iulia este in pregatire, dupa ce luna trecuta s-au logodit.„Suntem de zece ani impreuna, din liceu. Era de așteptat…

- Lidia Buble e din ce ince mai liniștita și mai provocatoare. Vedeta a dat tot mai multe semne ca și-a revenit dupa suferința provocata de desparțirea de moderatorul Antena 1. Lidia Buble merge mai departe Deși s-ar fi crezut ca nu va trece ușor peste desparțirea de Razvan, Lidia Buble demonstreaza de…

- Ferma 27 octombrie 2020. De cand s-a accidentat in timpul duelului cu Paul Diaconescu, George Burcea se confrunta cu dureri insuportabile de spate, iar in timpul testimonialului acesta a rabufnit, spunand ca nu mai suporta durerea: "Nu mai pot! Ma doare, ma ințeapa!" Astfel, decizia a fost de a solicita…