Fostul președinte american Donald Trump și-a extins avantajul in lupta pentru inaintarea in cursa prezidențiala din partea Partidului Republican, potrivit unui nou sondaj realizat de Wall Street Journal. 59% dintre alegatorii republicani sint gata sa-l susțina pe Trump in alegerile primare, ceea ce reprezinta cu 11 puncte procentuale mai mult decit in aprilie, relateaza Noi.md cu referire la ha