2 total views …o comedie in care vor juca actorii – Emanuel Bighe, Adelina Mihalcea, Alin Brancu și Cristina Diaconescu, prinzand viața in regia lui Alin Brancu, luni 31 mai, cu incepere de la orele 19.30. Cand, printr-un accident, viața de la oraș este pusa fața in fața cu viața de la sat iese iureș mare. Se spune ca in dragoste și in razboi este permis orice. Ei bine, in comedia „Iubire dublu distilata” avem parte de ambele, și nu oricum, ci la cote maxime, intr-o gara mica de provincie din Romania. Ca la țara, domne’! Cu un umor tipic romanesc și un limbaj colorat, personajele ne așteapta…