- La Abrud școala incepe in scenariul VERDE. Toți elevi vor merge la clasa, din 8 februarie In orașul Abrud, toți elevi vor merge la școala, de luni, 8 februarie, localitatea fiind in scenariul in scenariul galben. In prezent, rata incidenței cu noul coronavirus in oral este de 0,95 la 1000 de locuitori.…

- Mai mult de jumatate dintre scolile din Dambovita se vor redeschide, luni, in scenariul verde, anuta ISJ Dambovita. Elevii din 284 dintre cele 504 unitati de invatamant din judet vor merge face cursuri fata in fata.

- Rata de infectare pentru care se stabilesc scenariile verde și galben la deschiderea școlilor ar putea fi modificata, la doar o zi dupa adoptarea unei hotarari in acest sens și dupa publicarea unui draft al ordinului comun de ministru pentru deschiderea școlilor in format fizic. Astfel, scenariul verde…

- Școlile din județul Bacau se vor redeschide, incepand cu 8 februarie, in scenariile verde (70 de localitați) și galben (23 de localitați). In scenariul verde, toți elevii merg la școala, iar in scenariul galben vor participa fizic la ore elevii din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In municipiul Iasi se contureaza patru soluții pentru debutul semestrului al doilea, incepand cu 8 februarie. In urma analizei efectuata cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași, primarul Mihai Chirica a declarat ca, daca incidența cazurilor COVID-19 va fi mai mica de 1,5 la mie, asa cum…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca scenariul hibrid – cel care prevedea ca o parte dintre elevi sa fie prezenti in clasa, iar restul sa invete online – nu mai exista. „Experientele din educatie mi-au aratat ca nu este eficient”, a sustinut el. „Toti…