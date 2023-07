La 27 de ani, Anett Kontaveit a jucat ultimul meci al carierei

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul amical programat joi intre echipa de fotbal Politehnica Iasi si formatia bulgara FC Krumovgrad a fost anulat din cauza conditiilor meteo din Bulgaria.''Se incearca reprogramarea pentru maine dimineata (vineri, n. red.), in functie de starea vremii si a terenurilor'', a precizat clubul iesean,…

- Estona Anett Kontaveit a disputat, joi, ultimul meci al carierei la simplu. Fostul #2 mondial, nevoita sa renunțe la tenis din cauza unor probleme cronice de sanatate, a cedat in turul II de la Wimbledon in fața cehoaicei Marie Bouzkova (#33 WTA), scor 1-6, 2-6. Terenul 18 din incita complexului All…

- Sorana Cirstea a dat marea lovitura de la Wimbledon! Romanca a eliminat-o eroic pe Jelena Ostapenko, o jucatoare excelenta de iarba, scor 4-6, 7-6 (6), 6-4 și și-a asigurat biletul pentru turul al treilea. Succesul este cu atat mai important cu cat letona era intr-o forma de zile mari inaintea startului…

- ​Anett Kontaveit a anunțat recent ca Wimbledon va fi ultima competiție din cariera sa, iar organizatorii Grand Slamului londonez au fost criticați dupa ce au luat o decizie controversata in privința jucatoarei care anul trecut se afla pe locul 2 in clasamentul WTA.

- Naționala de fotbal U21 a Romaniei a fost invinsa sambata seara de reprezentativa similara a Ucrainei, in cea de a doua partida a Grupei B de la Campionatul European de Fotbal Under 21. Ucraina s-a impus pe Stadionul Steaua cu 1-0, in urma unui autogol al lui Dican, in minutul 89, informeaza Mediafax.…

- Nicolae Stanciu a avut un mesaj categoric dupa Kosovo – Romania 0-0. Echipa nationala a Romaniei a remizat, la Pristina, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Meciul s-a disputat chiar in ziua in care selecționerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. La finalul partidei, Nicolae…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei va juca la Campionatul European dupa 28 de ani de la ultima participare. Tricolorii, antrenati de Xavi Pascual au incheiat grupa preliminara patru cu o infrangere in fata Ucrainei, scor 26-31 (13-12). Meciul s-a desfasurat in Germania, iar cei mai buni marcatori…

- Romania conduce cu 2-1 in intalnirea de Billie Jean King Cup cu Slovenia, de la Koper, dupa ce, in primul meci de sambata, Ana Bogdan a fost invinsa de Tamara Zidansek. Zidansek s-a impus cu 3-6, 7-6 (4), 7-5, in trei ore si sapte minute. Meciul va fi urmat de o alta partida de simplu: Kaja Juvan –…