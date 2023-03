Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe (24 de ani), atacantul naționalei Franței, a scris istorie in urma celor doua goluri marcate vineri seara, in victoria obținuta de „cocoșul galic” in fața Olandei, scor 4-0, in preliminariile EURO 2024. Fotbalistul celor de la PSG a devenit al cincilea cel mai bun marcator din istoria…

- Kylian Mbappe este cel mai bun marcator din istoria lui PSG! Superstarul francez a inscris in prelungirile meciului de campionat cu Nantes și a intrat definitiv in istoria clubului parizian. Inainte de meciul cu Nantes, Kylian Mbappe era la egalitate cu Edinson Cavani, ambii avand 200 de goluri inscrise…

- Kylian Mbappe a inscris luni de cinci ori in victoria cu 7-0 a lui Paris Saint-Germain impotriva echipei de amatori US Pays de Cassel si a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Frantei la fotbal, cu 29 de goluri, la egalitate cu Jean-Pierre Papin, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Kylian Mbappe (24 de ani), superstarul naționalei Franței și al campioanei din Hexagon, PSG. Fotbalistul a fost prezent la New York la meciul dintre Brooklyn Nets și San Antonio Spurs, incheiat cu victoria new-yorkezilor, cu scorul de 139-103, alaturi de colegul sau de la gruparea pariziana, Achraf…

- Adrien Rabiot (27 de ani) a dezvaluit, amuzat, ce-l enerveaza la Kylian Mbappe (24), coechipierul din naționala Franței. Kylian Mbappe este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lumii. Golgheter in Ligue 1, cel mai bun marcator de la Campionatul Mondial, unde a devenit vicecampion alaturi de…