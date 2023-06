Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost dominata copios de Elveția aproape tot meciul, iar salvarea a venit pe finalul partidei, atunci cand „dubla” lui Mihaila a adus un punct nesperat (2-2). La finalul duelului de la Lucerna, Gica Popescu l-a criticat dur pe selecționerul Edi Iordanescu.

- Fostul capitan al echipei nationale Gheorghe Popescu a declarat, luni seara, ca tricolorii au facut doua meciuri dezastruoase cu Kosovo si Elvetia si a fost critic la adresa selectionerului Edward Iordanescu. "Au fost doua meciuri dezastruoase. Mai, Edi, tu nu stii ce inseamna echipa nationala? De ce…

- Edi Iordanescu a fost criticat dur de Gica Popescu și Viorel Moldovan, deși naționala a reușit o minune la Lucerna și a terminat la egalitate duelul cu Elveția. Selecționerul le-a raspuns ușor arogant celor care i-au reproșat strategia și a dezvaluit ca Valentin Mihaila a facut ruptura musculara, dupa…

- Gica Popescu, fostul capitan al naționalei, a avut o reacție extrem de dura dupa ce l-a ascultat pe selecționerul Edi Iordanescu, la finalul meciului Elveția - Romania 2-2. „Astazi am fost o familie. Felicit baieții, e un punct mare pentru viitorul naționalei. Cand ai suflet și nimic de reproșat inseamna…

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- FOTO: Romania, remiza uluitoare in Elveția, in preliminarile Euro 2024, Mihaila a salvat un punct! Nicolae Stanciu, la al 60-lea meci in „tricolor” Reprezentativa Romaniei a reușit o remiza miraculoasa in campania de calificare catre Euro 2024, 2-2 (0-2), la Lucerna, cu Elveția, intr-un final de infarct.…

- Vladimir Screciu (23 de ani), mijlocașul central al Universitații Craiova, debuteaza la naționala Romaniei in meciul cu Elveția. Reporterul special Costin Ștucan și fotoreporterul Raed Krishan sunt corespondenții GSP la Lucerna (Elveția) și transmit toate informațiile care conteaza inaintea, in timpul…

- Elvetia si Romania se vor intalni, luni, de la ora 21:45, la Lucerna, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Dupa trei partide disputate in grupa, Elvetia ocupa primul loc, cu maximum de puncte. La randul ei, Romania se afla pe pozitia secunda, cu 7 puncte acumulate. Mesaj razboinic al lui Edi Iordanescu…