- Universitatea Transilvania din Brașov, in parteneriat cu Universitatea din Reykjavyk (Islanda), Academia de Studii Economice din București, și Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași, deruleaza un proiect european pe tema educației pentru mediu in comunitațile rurale, in cadrul caruia se vor…

- ”Compania Electrica Furnizare isi consolideaza pozitia in piata serviciilor si solutiilor energetice prin demararea unui nou parteneriat in domeniul energiei verzi cu Transavia, liderul local al pietei de carne de pui. In prima faza a parteneriatului vor fi instalate 6.480 module fotovoltaice in 10…

- DRDP Buzau informeaza participanții la trafic ca in data de 28.09.2022, in intervalul orar 08.00 – 18.00, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania SA, prin C.E.S.T.R.I.N. București organizeaza și executa in regie, pe intreaga rețea de drumuri publice, Recensamantul General…

- Ce informatii vor transmite firmele de curierat catre ANAF • numarul de inregistrare si data trimiterii postale; • datele de identificare a expeditorului; • numele si prenumele in cazul persoanelor fizice si denumirea in cazul persoanelor juridice destinatare; • adresele de expeditie respectiv livrare;…

- Dorin Stratulat, nepotul generalului Nicolae Alexei, principalul suspect in dosarul privind omorul tanarului din Zubresti, Straseni, a fost reținut in aceasta noapte, in jurul orei 01:30, in București.

- Poliția Republicii Moldova anunța ca principalul suspect in savarșirea crimei teribile de la Strașeni, unde un tanar a fost impușcat și apoi ingropat intr-o padure, a fost reținut de oamenii legii din Romania. Ar fi vorba despre nepotul generalului Alexei.

- In perioada 2021-2027, țara noastra va primi in total 31,7 miliarde de euro pentru coeziunea economica, sociala și teritoriala, competitivitatea și tranziția verde și digitala. Romania va primi in total 31,5 miliarde EUR din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul acordului sau…