Bogdan Duma, vicecampionul național de la Super Rally, a fost, la 10 ani, cel mai tanar pilot licențiat FIA. Clujeanul a avut in 2023 un sezon extraordinar și in competițiile internaționale. El a concurat in Porsche Sprint Challenge din Benelux, unde a obținut 9 victorii din 10. Bogdan Duma este fenomenul din motorsportul romanesc și nu numai! Pilotul are 17 ani, iar in ultimii 7 a concurat și in competițiile din strainatate. “La 10 ani am ajuns sa fiu cel mai tanar pilot licențiat FIA pe automobilism. Am mers in Ungaria sa ma uit la o etapa de Rallycross și mi-a placut, am vorbit cu oamenii de…