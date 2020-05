Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 37 de ani, Bing Liu , cercetator la Școala de Medicina a Universitații din Pittsburgh, a fost gasit mort sambata, in casa sa din Ross Township, din nordul Pittsburgh-ului, scrie NBCNews . Agenția de presa din strainatate a menționat ca cercetatorul a fost impușcat in cap și in gat. La doar…

- Bing Liu (37 de ani), un cercetator de origine chineza de la Universitatea Pittsburgh, despre care se se spune ca era pe punctul de a face descoperiri importante despre COVID-19, a fost impușcat mortal in apartamentul sau. Bing Liu a fost gasit fara viața sambata in apartamentul sau, cu rani la cap,…

- BILANT CORONAVIRUS ITALIA. In ultimele 24 de ore, au murit 575 de persoane in comparatie cu ziua precedenta, 525, bilantul total al deceselor in Peninsula ajunge la 22.745, anunta La Repubblica. La Terapie Intensiva se afla 2.812 persoane, cu 124 mai putine fata de ziua precedenta. Inca se…

- GCS anunta ca, potrivit raportarii managerului Spitalului Universitar de Urgența București, au fost confirmate pozitiv la testul pentru noul coronavirus (COVID-19) 27 de persoane, din care 17 cadre medicale și 10 pacienți. “De la nivelul SUUB s-au prelevat in total aproximativ 500 de probe biologice,…

- Mark Blum, actorul cunoscut pentru rolurile pe care le-a interpretat in filmele ”Desperately Seeking Susan” și ”Crocodile Dundee”, dar și serialele TV ”Law & Order”, ”Us” și Succession”, s-a stins din viața din cauza complicațiilor aparute in urma infecției cu noul coornavirus.

- Oamenii de stiinta din Singapore au anuntat ca au conceput o noua metoda pentru a monitoriza modificarile genetice, cu scopul de a accelera dezvoltarea si testarea unor vaccinuri impotriva noului coronavirus care a ucis deja peste 16.000 de persoane pe plan mondial, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Oamenii…

- Presa japoneza si autoritatile suspecteaza ca barbatul s-a infectat in spital. Acest deces este al saselea din Japonia, in afara celor sase de la bordul navei de croaziera Diamond Princess. In Coreea de Sud, duminica s-au anuntat 210 noi cazuri de infectare cu coronavirus. China a anuntat ca daca va…