Stiri pe aceeasi tema

- ​PNL înregistreaza cea mai mare scadere în sondaje în luna aprilie ajungând la un procent de 33% în intențiile de vot, cu aproape patru puncte mai puțin decât luna martie, când era cotat cu 36,7%, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Scaderea…

- Modificarea legislativa a fost introdusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE. Actul normativ a fost adoptat cu 204 voturi ”pentru”, 105 de voturi ”impotriva” și 7 abțineri. Citește și: Ludovic Orban vrea ca romanii sa fie testati cu TERMOSCANERE la locul de munca si la scoala „Parlamentul…

- Camera Deputaților a adoptat, joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE care prevede prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali.PNL a anuntat ca va ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa,…

- PRO România propune un plan în 10 pași pentru repornirea țarii. Printre masurile gândite de partidul lui Victor Ponta se numara deschiderea pe 4 mai a activitatilor economice, pe 11 mai sau 18 mai a scolilor si pe 1 iunie a activitatilor sportive, culturale, restaurantelor, precum…

- Parlamentul a votat, joi, in sedinta online, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de prelungire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile.Pro Romania si ALDE, prin vocile liderilor Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, au anuntat ca se opun prelungirii masurilor de restrictie,…

- Presedintele interimar al PSD a declarat ca a pus la punct un plan, alaturi de Pro Romania si ALDE. In cursul zilei de marti, Marcel Ciolacu anuntase pe Facebook faptul ca a avut o videoconferinta cu presedintii tuturor partidelor importante, in afara de Ludovic Orban, care a transmis ca este conditionat…

- Presedintele interimar al PSD a declarat ca a pus la punct un plan, alaturi de Pro Romania si ALDE. In cursul zilei de marti, Marcel Ciolacu anuntase pe Facebook faptul ca a avut o videoconferinta cu presedintii tuturor partidelor importante, in afara de Ludovic Orban, care a transmis ca este…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, anunta ca va vota in Parlament pentru aprobarea starii de urgenta doar daca decretul presedintelui nu va contine posibilitatea suspendarii unor emisiuni radio sau TV."Starea de urgenta este prevazuta in Constitutia Romaniei art.93 si ( detaliat) in Ordonanta…