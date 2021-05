L-ati simtit? A FOST CUTREMUR in judetul Buzau. CEL MAI PUTERNIC din ultimele luni In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea de 140km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau, 117km V de Braila, 118km V de Galati, 131km N de Bucuresti, 154km NE de Pitesti, 188km E de Sibiu, 194km SV de Iasi, 196km N de Ruse. Sursa - infp A.M. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

