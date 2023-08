Stiri pe aceeasi tema

- Copil de 6 ani, cautat de politisti, scafandri si pompieri, sambata. La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 20:10, polițiștii stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, un minor in varsta de 6 ani ar fi plecat pe malul raului Ialomița, in satul Lipia,…

- O femeie in varsta de 31 ani, din judetul Iasi, a fost accidentata mortal, in noaptea de luni spre marti, in timp ce se deplasa pe carosabil, pe DN 15B, in afara orasului Targu-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca,…

- In scopul efectuarii unor lucrari de optimizare a sistemului de distribuție a apei potabile in comuna Miroslava prin creșterea capacitații de pompare, de joi 22 iunie, in intervalul orar estimat 8.00 – 15.00, furnizarea apei potabile va fi intrerupta catre utilizatorii din: comuna Miroslava cu satele:…

- Ichim Geza a fost vazut acum trei zile, atunci cand a mers la școala. De atunci, nimeni nu mai știe nimic de el, iar familia face un apel disperat. Oricine il vede sau deține mai multe informații, sa anunțe imediat poliția.

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…

- Politistii au folosit ample resurse umane si tehnice pentru a efectua verificari in urma unui apel fals la 112. Un minor in varsta de 12 ani a sesizat ca cineva incearca sa-l omoare, potrivit (IPJ) Olt. Apelul fals a fost facut luni seara, de pe un numar alocat unei tablete distribuite unei eleve de…