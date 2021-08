Stiri pe aceeasi tema

- Fostul golgheter al Romaniei, Gica Craioveanu, a simtit ca Universitatea Craiova , echipa lui de suflet, trece printr-o perioada mai grea si a venit special din Spania ca sa-i incurajeze pe baietii lui Laurentiu Reghecampf la meciul cu FC Voluntari. „Grande“ stie ca suporterii sunt suparati pentru inceputul…

- Gabi Balint, antrenor cu care Universitatea Craiova a intrat in Liga 1 in 2014, nu este deloc incantat de atmosfera din jurul echipei din Banie. Fostul mare fotbalist al Romaniei nu vede cu ochi buni schimbarea lui Marionos Ouzounidis cu Laurentiu Reghecampf si crede ca mult ravnitul titlu de campioana…

- CS Universitatea Craiova a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), de FC Botosani, in etapa a III-a a Ligii I. Acesta este al treilea meci la rand fara victorie pentru gazde, dupa 1-4, cu FCSB, in etapa a II-a, si dupa 0-0, cu FC Laci, in Conference League, potrivit news.ro.…

- Eliminarea din Conference League cu Laci a fost ultimul meci pentru mijlocașul defensiv Ovidiu Bic la Conference League. El ar urma sa plece in schimbul a 100.000 de euro la un club din Țara Sfanta. Titular la dezastrul cu KF Laci (0-0), de joi, Ovidiu Bic a disparut din efectivul cu care Laurențiu…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani) crede ca venirea lui Andrei Vlad (22 de ani) la CS Universitatea Craiova ar fi una benefica. CS Universitatea Craiova - FC Botoșani se joaca luni, de la ora 19:15, liveTEXT pe GSP:ro Gigi Becali a gasit o explicație mistica pentru nereușitele celor de la FCSB din ultimii…

- FCSB a debutat in noul sezon al Ligii 1 doar cu un egal, 0-0 la Botoșani. La pauza meciului, formația bucureșteana a efectuat 3 schimbari. Printre jucatorii inlocuiți s-a aflat și Stipe Vucur, noul fundaș central al roș-albaștrilor. FCSB continua tradiția și in noul sezon: 3 jucatori schimbați la pauza…

- Dupa doua luni de pauza, iubitorii fotbalului vor putea urmari din nou meciuri din campionatul intern. Prima etapa din Liga I este programata in perioada 15-19 iulie, balul urmand a fi deschis in aceasta seara, de partida FC Botoșani – FCSB. Runda va fi inchisa luni seara, de partida Dinamo – FC Voluntari.…

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a stabilit si anuntat astazi programul rundei inaugurale din sezonul 2021 / 2022. Iata cum arata tabloul primei etape: Joi, 15 iulie:ora 20.30: FC Botosani – FCSB Vineri, 16 iulie:ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe – Academica Clinceniora 21.30: CFR Cluj – FCU Craiova…