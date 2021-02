Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 februarie, Pepe (41 de ani) și fosta lui partenera de viața, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat la notar. In noiembrie 2020, artistul și Raluca anunțau ca s-au separat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani). Pepe și Raluca Pastrama au divorțat. Primele…

- Pentru Pepe și Raluca Pastrama astazi e o zi importanta! Cei doi au ajuns la notar pentru a divorța, iar dupa mai bine de o ora și jumatate au ieșit din interior. Primele declarații ale cantarețului!

- Doru Todoruț și mama copiilor lui au divorțat in urma cu 7 ani, iar anul trecut, fosta soție l-a dat in judecata pentru pensia alimentara. Acum, artistul de la Deepcentral a dezvaluit care este relația cu aceasta.„Ca parinți suntem ok. Avem o relație cat se poate de civilizata și cam atat. Nu interacționam…

- Alin Oprea și Medana incearca sa-și traiasca iubirea in liniște și pace, insa gurile rele nu le dau deloc pace! Artistul și noua sa iubita au fost ținta hackerilor! Fosta soție, principalul suspect? Ce a declarat la Antena Stars?

- Cu doar doua zile in urma, mai exact pe 31 decembrie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imaginile momentului cu Alex Bodi, din propria sa casa! Potrivit surselor noastre, afaceristul și-ar fi agresat fosta soție, femeia cu care are un copil! Iata ce se va intampla cu afaceristul, dupa aceste…

- Toata lumea o cunoaște pe Raluca Pastrama, insa v-ați intrebat vreo secunda cum arata mama sa? Fosta soție a lui Pepe, mesaj emoționant pentru cea care i-a dat viața! Seamana ca doua picaturi de apa!

- La inceputul lunii noiembrie, Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), anunțau ca au divorțat. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele lor despre desparțire. Ce studii are Raluca…