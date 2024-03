Stiri pe aceeasi tema

- Continua scandalul dintre senatoarea Diana Șoșoaca, președintele S.O.S Romania, și soțul acesteia, Silvestru Șoșoaca. Acesta din urma a fost exclus din partid chiar de catre soția sa, drept urmare se poate spune ca, mai nou, cei doi ar fi ajuns la un veritabil razboi al declarațiilor. Mai nou, Silvestru…

- Silvestru Sosoaca a dezvaluit, in direct la Romania TV, ca are de gand sa divorteze de Diana Sosoaca, in urma deciziei de a l da afara din partidul SOS Romania."Mie imi pare rau si cer scuze tuturor oamenilor din SOS Romania, care anul asta se pregateau sa ne voteze. Sunt de impartit foarte multe lucruri…

- Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a fost exclus oficial din partidul S.O.S. Romania, formațiunea politica condusa de soția sa. Acesta era membru fondator si ocupa functia de prim-vicepresedinte. Potrivit unui comunicat de presa, șoțul Dianei Șoșoaca nu este singurul care a fost exclus…

- Silvestru Șoșoaca a fost exclus din SOS. Furios, soțul Dianei Șoșoaca spune ca a facut multe sacrificii pentru a intra in politica și ca a ajuns la capatul puterilor. Acuza comportamentului soției sale și vorbește injurios. „Eu am lasat tot, job, ca sa vin aici (n.r partid). Și acum, sa o iau de…

- Decizia de excludere a fost luata cu doar doua abțineri - Diana Șoșoaca și un lider de filiala județeana.Dupa ce Șoșoaca și-a suspendat soțul din conducerea partidului SOS Romania , acesta a reacționat public printr-un comunicat de presa in care iși acuza soția de conducere a partidului prin „abuzuri” care…

- In familia Șoșoaca, care conducea pana recent și partidul SOS, este razboi de mai mult timp. Recent, Diana Soșoaca, președintele SOS, l-a suspendat pe soțul sau, Silvestru Șoșoaca din funcția de prim-vicepreședinte al SOS. Citește și: Diana Șoșoaca, acuzata de propriul soț ca face 'abuzuri' in fruntea…

- Incep sa se contureze listele pentru alegerile europarlamentare din luna iunie. Potrivit unor surse apropiate de conducerea SOS Romania, Diana Șoșoaca va avea un numar doi surpriza pe listele pentru europarlamentare. Este vorba despre nimeni altul decat Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD. Alte…