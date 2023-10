Stiri pe aceeasi tema

- ​Deși incepuse destul de modest sezonul cu Cristiano Bergodi pe banca, Rapid a revenit in zona superioara a clasamentului in SuperLiga Romaniei și in acest moment completeaza podiumul. Giuleștenii au adus mai mulți jucatori in aceasta vara, dar se vor desparți de un fost internațional roman in pauza…

- Dragoș Grigore e sigur ca va pleca de la Rapid, dupa ce nu mai prinde nici banca de rezerve cu Cristiano Bergodi antrenor. Stoperul in varsta de 37 de ani se va desparți de giuleșteni fie in iarna, fie la finalul sezonului, cand ii expira contractul. Grigore a semnat cu Rapid in 2021, dupa ce alb-vișiniii…

- Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, a vorbit despre accidentarea lui Albion Rrahmani. Atacantul giuleștenilor a fost scos cu targa de pe teren la meciul naționalei sale, Kosovo, cu Andorra, scor 3-0. Așa cum GSP a anunțat in premiera, Rrahmani are probleme la peroneu. Verdictul inca nu este…

- Echipa Otelul Galati a terminat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia bucuresteana Rapid, in etapa a noua din Superliga, si gazdele au ajuns la opt remize in acest sezon.La Galati, antrenorul oaspetilor, Cristiano Bergodi a fost obligat sa efectueze prima schimbare…

- Cristiano Bergodi, antrenorul formației Rapid, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Otelul Galati este un adversar greu, chiar daca pana acum nu a reusit nicio victorie in campionat. „Urmeaza un meci foarte important si dificil pentru ca venim si dupa aceasta pauza, care poate fi benefica…

- Viorel Moldovan (51 de ani) spune ca mai multe formații din Franța l-au sunat pentru a se interesa de Alexandru Stan (17 ani), atacant aflat in Academia celor de la Rapid. Rapid l-a vandut pe Marko Dugandzic in Arabia Saudita și a ramas cu un singur atacant veritabil in lot, kosovarul Albion Rrahmani…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa traverseaza o perioada proasta, cu doar 1 victorie in 5 etape, si a mentionat ca lumea are asteptari mari din partea jucatorilor, potrivit Agerpres."Urmeaza un meci dificil, traversam…

- Trei pugilisti romani vor lupta pentru aur la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Ploiesti, dupa victoriile reusite vineri: Fabian Stroe (cat. 56 kg), Matei Nastasiuc (cat. 80 kg) si Denisa Elena Manu (cat. +80 kg), informeaza Agerpres.Romania avea deja doua finaliste, pe Rebecca Micaela…