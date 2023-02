Stiri pe aceeasi tema

- LIVE BLOG Meciurile zilei din campionatele de top ale Europei sunt pe www.as.ro. Toate fazele importante din duelurile stelare sunt AICI. Rezultatele sunt aici. Update 23:15: Kylian Mbappe reușește „dubla” iar meciul de pe Stade Velodrome este decis! Update 22:15: Kylian Mbappe și Lionel Messi fac show…

- Kylian Mbappe a inscris luni de cinci ori in victoria cu 7-0 a lui Paris Saint-Germain impotriva echipei de amatori US Pays de Cassel si a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Frantei la fotbal, cu 29 de goluri, la egalitate cu Jean-Pierre Papin, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Kylian Mbappe (24 de ani), superstarul naționalei Franței și al campioanei din Hexagon, PSG. Fotbalistul a fost prezent la New York la meciul dintre Brooklyn Nets și San Antonio Spurs, incheiat cu victoria new-yorkezilor, cu scorul de 139-103, alaturi de colegul sau de la gruparea pariziana, Achraf…

- Paris Saint-Germain s-a impus la limita, cu 2-1, in fata formatiei RC Strasbourg, gratie unui gol marcat in al saselea minut al prelungirilor de starul Kylian Mbappe, miercuri seara pe Parc des Princes, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Frantei. Fii la curent cu cele mai…

- Florin Raducioiu a fost mai bine de 28 de ani singurul fotbalist din lume care a reușit sa marcheze in timpul regulamentar, in prelungiri, dar și la lovituri de departajare, intr-un meci de la Campionatul Mondial de Fotbal. La turneul din Qatar a fost egalat de Lionel Messi și Kylian Mbappe. Ambii au…

- Florin Raducioiu (52 de ani) imparte un record senzațional cu argentinianul Lionel Messi (35 de ani) și cu francezul Kylian Mbappe (24 de ani). Finala Campionatului Mondial, caștigata de Argentina in fața Franței dupa executarea loviturilor de departajare, a reprezentat și un duel intre Lionel Messi…

- Kylian Mbappe a stat la originea ambelor goluri ale Franței cu Maroc, 2-0, in timp ce Hakimi a prins o zi nefasta, fiind vazut cel mai slab marocan de Gazzetta dello Sport și notat cu 5. Duelul „fratricid" Kylian Mbappe - Hakimi s-a incheiat cu victoria campionului mondial, care va incerca sa-și apere…

- Kylian Mbappe (23 de ani) a sarit in brațele lui Oliver Giroud (36 de ani) la victoria Franței in fața Poloniei la fel cum a facut „Perla Neagra” in finala CM 1970, a treia caștigata de Brazilia (4-1 cu Italia). O fotografie pentru istorie, cu legenda fotbalului in varful carierei sale. ...