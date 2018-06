Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Orhei va fi duminca gazda unui concert grandios. Primaria va organiza in parcul de distractii "Orheiland" un spectacol cu nume grele din showbizul romanesc si cel autohton. Pe scena va urca legendara trupa Holograf si interpreta Antonia.

Orheienii se pregatesc de cel mai mare concert din istoria orasului. Duminica, in parcul de distractii "Orheiland", primaria va organiza un spectacol cu nume grele atat din showbizul romanesc, cat si din cel autohton.Printre ele, interpreta Antonia.

- Un șurub strans prost. De atat a fost nevoie pentru ca roata mare dintr-un parc de distracții sa nu mai funcționeze și sa arunce una dintre cabine de la 16 metri inalțime. In urma incidentului, o fetița de 10 ani a murit, iar alte șase persoane au ajuns la spital.

- O familie din Valcea a conceput un parc de distractii pe principiul economiei sociale, pentru toate familiile cu copii care isi doresc sa petreaca impreuna timp de calitate intr-un spatiu organizat.

- Un tanar de 23 de ani a fost aruncat in aer, la mare inalțime, dintr-unul din aparate pline de oameni de la un parc de distracții aglomerat. Medicii nu au putut sa mai faca nimic pentru a-l salva. Incidentul s-ar fi produs din cauza unei defecțiuni tehnice.

- In aceasta seara, la hotelul Rin din Capitala, are loc dineul FRF. Razvan Burleanu a vrut sa fie sigur ca nicio alta persoana in afara celor invitate nu va ajunge la eveniment și și-a pus paza. Trei bodyguarzi au fost plasați in recepție, pe scari, iar alți patru au fost puși in fața salii unde are…

- Administratorul unic al Aqualand SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 10.05.2018, ora 14.00, la domiciliul fiscal din Constanta, bulevardul Mamaia nr. 334, parc Aqua Magic. In situatia in care nu sunt intrunite conditiile de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor…

- Mai sunt doar cateva zile pana pe 30 martie 2018, cand rockerii vor ocupa Sala Palatului pentru a sarbatori cum se cuvine cei 33 ani de existenta a trupei Cargo. Supranumita de fani ”Cea mai buna trupa rock din Romania” și medaliata de Președintele Romaniei pentru intreaga activitate muzicala, Cargo…