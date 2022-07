Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut joi ca toate problemele cu livrarea gazelor rusesti catre Europa sunt provocate de sanctiunile occidentale, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gazedin Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale Germaniei, intrucat gestul ar incalca sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, joi, pentru Reuters, o sursa din Ministerul Energiei din Ucraina. Purtatorul de…

- Ucraina a difuzat un videoclip care arata consecințele atacului de la Bakhmut, cand mai multe rachete rusești au cazut aici, iar acestea au produs victime și pagube insemnate. Poliția ucraineana a publicat sambata (2 iulie) imagini despre care se spune ca arata consecințele rachetelor rusești care au…

- Vineri, Kremlinul a reacționat, dupa anunțul Comisiei Europene care a recomandat acceptarea candidaturii Ucrainei și a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeana . „Necesita atenția noastra sporita”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. In timpul unei conferințe de…

- Miercuri, Rusia a anunțat in ziua 98 de la declanșarea invaziei in Ucraina, ca nu exclude o intalnire intre Vladimir Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, dar ca orice astfel de discuții trebuie pregatite in avans. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, potrivit …

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz i-au cerut sambata, 28 mai, președintelui rus Vladimir Putin sa-i elibereze pe luptatorii ucraineni care s-au baricadat in interiorul combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, care s-au predat apoi și au fost luati prizonieri…

- Rusia nu va folosi arme nucleare in Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe, Alexei Zaițev, informeaza Reuters . Zaițev a precizat ca folosirea de catre Rusia a armelor nucleare nu se aplica in cazul așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina – termenul…