Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai putine…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost testat pentru noul tip de coronavirus si nici nu are nevoie sa faca un astfel de test pentru ca este sanatos si nu are simptome, a anuntat Kremlinul vineri, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Rusia a raportat pana acum 199 de cazuri de coronavirus, mai…

- Kremlinul a respins miercuri acuzatiile dintr-un document al UE in sensul ca mass-media ruse au desfasurat "o semnificativa campanie de dezinformare" impotriva Occidentului, pentru a agrava impactul noului tip de coronavirus, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse,…

- Kremlinul le-a cerut vineri jurnalistilor care se simt bolnavi sa nu se prezinte la evenimentele la care participa presedintele rus Vladimir Putin, pe fondul propagarii epidemiei mondiale de coronavirus, scrie AFP potrivit news.ro."Vreau sa le cer tuturor jurnalistilor care relateaza despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a validat revizuirea constitutionala ce îi permite teoretic sa ramâna la putere pâna în 2036, în contextul instabilitatii din lume, a coronavirusului si amenintarilor împotriva Rusiei, a anuntat joi Kremlinul, potrivit Agerpres.„Multe…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa. Numirea, care a fost remisa spre aprobare legislativului, a survenit la scurt timp…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca nou premier pe directorul fiscului, Mikhail Misustin, relativ necunoscut marelui public, au anuntat agentiile ruse de presa, citand Kremlinul, transmit AFP si dpa.