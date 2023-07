Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au convenit ca liderul rus sa viziteze Turcia "in curand", a declarat vineri un consilier al Kremlinului, citat de Interfax, relateaza Reuters. "Exista o invitatie din partea presedintelui Turciei. Putin si Erdogan au convenit ca…

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov, sustine ca liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, ar fi trebuit sa se razbune pe dictatorul rus, Vladimir Putin, nu sa amenințe Ucraina pentru atacul masiv cu drone lansat marti asupra Moscovei."Kadirov ar trebui sa…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a exprimat marti, la o ceremonie de inmanare de decoratii, la Kremlin, pe tema incursiunii din Rusia si s-a limitat sa vorbeasca in mod general despre conflict, relateaza AFP. "Da, Rusia se confrunta cu vremuri dificile, dar azi (marti) este un moment special al…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- Ucraina a negat ca a incercat sa-l asasineze pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin in timpul unui atac cu drone care a avut loc in timpul nopții asupra reședinței sale oficiale din Moscova.

- Șeful Serviciului de Securitate al Federației Ruse (FSB, principalul succesor al KGB) a acuzat marți, 11 aprilie, Kievul și Occidentul ca recruteaza tineri ruși pentru a organiza atacuri armate in țara lor de origine și rebeliune armata in Rusia, informeaza The Moscow Times preluand AFP.Acuzația șefului…

- Prabușirea Uniunii Sovietice a permis activiștilor pentru drepturile omului sa foloseasca metode legale pentru a sprijini populația, dar acest lucru nu mai este posibil, odata cu declanșarea razboiului din Ucraina spune Oleg Orlov, co-președinte al gruparii Memorial, intr-un interviu pentru publicația…