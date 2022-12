Kremlinul răspunde: Rusia nu va accepta un plafon de preţ pentru petrol Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova a facut pregatiri pentru anuntul de vineri referitor la plafonul de pret al petrolului facut de Grupul celor Sapte Natiuni (G7), Uniunea Europeana si Australia, a informat agentia de presa de stat rusa TASS. ”Nu vom accepta acest plafon”, a spus Peskov , citat de agentia de presa RIA. El a adaugat ca Rusia va efectua o analiza rapida a acordului si va raspunde ulterior, a relatat RIA. Rusia a declarat in repetate randuri ca nu va furniza petrol tarilor care implementeaza plafonul – o pozitie reafirmata de Mihail Ulianov,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

