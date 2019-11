Kremlinul dezvăluie furtul a miliarde de ruble la construcţia cosmodromului Vostochny 'In total, s-au furat 11 miliarde de ruble, dintre care s-au recuperat 3,5 miliarde (55 de milioane de dolari), a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Potrivit lui Peskov, 5 dintre cele 19 instalatii ale cosmodromului - o alternativa la Baikonur, care se afla in Kazahstan - inca nu au fost finalizate. 'In prima etapa (a anchetei) au fost deschise 128 de procese penale, la care ulterior s-au adaugat alte 32 de dosare', a precizat purtatorul de cuvant, care a subliniat ca in total 32 de persoane au fost condamnate. Potrivit acestuia, Comitetul de Instructie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca se gandește sa participe la Ziua Victoriei din Rusia de pe 9 mai, dupa ce președintele Vladimir Putin a prelungit invitația, relateaza Reuters.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, marti, ca s-a ajuns marti la "un acord istoric" cu privire la Siria in timpul unei intrevederi avute cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Soci, in sudul Rusiei, informeaza AFP si dpa."Astazi, impreuna cu Vladimir Putin, am incheiat un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat Ordinul Curajului, una dintre cele mai inalte distinctii din Rusia, unui astronaut american care a supravietuit in urma cu un an lansarii esuate a unei capsule Soyuz, relateaza AFP. Potrivit unui decret prezidential publicat marti, americanul Nick Hague, 44…

- Vladimir Putin (foto: Financial Times) Directorul Agentiei Nationale Spatiale Roscom, a Federatiei Ruse, a declarat recent, preluat de agentia de stiri TASS, ca dupa finalizare cosmodromul Vostocinai, din Extremul Orient al Rusiei, va primi numele presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Rogozin a mai precizat…

- Proiectul, in valoare de 2 miliarde dolari, asteapta aprobarea companiei-mama a grupului din Kazahstan. Cea mai mare investitie pe care KazMunayGas International o planuieste pentru urmatorii 5 ani in Romania este destinata dublarii capacitatii de productie a rafinariei Petromidia Navodari.

- Capitala Indoneziei urmeaza sa fie relocata din Jakarta in provincia Kalimantanul de Est, pe insula Borneo, a anunțat președintele Joko Widodo. Motivul pentru care s-a luat decizia mutarii capitalei din unul dintre cele mai mari orașe din lume este reprezentat de terenul mlaștinos care face ca metropola…

- Rosatom a declarat ca accidentul din 8 august s-a produs in timpul testarii unei rachete implicand o "sursa de energie izotopica" pe o platforma in Marea Alba. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in acest accident.Ministerul rus al Apararii declarase initial ca nivelul de radiatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. ''Temele sunt evidente: cooperarea bilaterala, care are un continut economic…