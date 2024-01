Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele rusești de aparare aeriana din regiunea Leningrad nu sunt proiectate probabil pentru a proteja regiunea impotriva atacurilor din sud, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 21 ianuarie.Terminalul companiei ruse de gaze naturale Novatek a luat foc in portul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a condamnat atacurile americane și britanice din Yemen, catalogandu-le drept ilegitime, potrivit Dmitri Peskov, scrie BBC.„Din punctul de vedere al dreptului internațional, acestea sunt ilegitime", spune Dmitri Peskov.Peskov mai spune ca Kremlinul…

- Președintele rus Vladimir Putin ar fi semnalat in spatele ușilor inchise ca Rusia ar fi deschisa la o incetare a focului de-a lungul actualei linii de front, a relatat New York Times pe baza surselor sale, potrivit The Kyiv Independent.Incetarea focului dorita de Putin ar insemna ca Rusia ar pastra…

- Președintele rus Vladimir Putin a parut ca a ramas pe moment fara cuvinte, joi, in timpul unei sesiuni maraton de intrebari si raspunsuri de la sfarsit de an cu mass-media si cu membri ai publicului, dupa ce a fost confruntat cu o „dublura” a sa generata de inteligența artificiala, relateaza Reuters.„Dublura”…

- Zvonurile privind moartea lui Vladimir Putin care circula pe rețelele sociale sunt false, susțin serviciile secrete ucrainene.Purtatorul de cuvant al serviciilor secrete militare ucrainene, Andriy Yusov, susține ca Kremlinul lanseaza acest tip de informații false pentru a testa reacțiile rușilor."Scopul…