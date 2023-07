Kremlin: Rusia speră ca relaţiile dintre Turcia şi Ucraina să nu fie îndreptate împotriva Moscovei Turcia are dreptul sa-si dezvolte relatiile cu Ucraina, dar Rusia spera ca aceste relatii sa nu fie indreptate impotriva sa, a transmis luni presedinta rusa, dupa ce Ankara a predat Kievului comandanti ai batalionului ucrainean Azov luati prizonieri de armata rusa si care, in virtutea unui acord tripartit intre aceste capitale si Moscova, ar fi trebuit sa ramana in Turcia pana la sfarsitul razboiului, relateaza agentia EFE. „Turcia are tot dreptul sa-si dezvolte relatii cu orice tara, inclusiv cu Ucraina. Dar, desigur, ca parteneri ai Turciei, speram ca dezvoltarea acestor relatii sa nu fie indreptata… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat vineri, 7 iulie, ca va urmari „de foarte aproape” discutiile dintre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan. „Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine parteneriatul constructiv…

- Vineri, 7 iulie, Kremlinul a anuntat ca va urmari ”de foarte aproape” discutiile dintre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres . ”Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi vineri, 7 iulie, la Istanbul, pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea Neagra, relateaza Bloomberg , citat de BBC . Acordul privind…

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…

- Rusia a cerut marti comunitații internationale ”sa condamne” Kievul, in urma distrugerii partiale a Barajului hidroelectric Kahovka, in sudul Ucrainei - o catastrofa de care cele doua parti beligerante se acuza reciproc, relateaza AFP.”Indemnam comunitatea internationala sa condamne actiunile criminale…

- Ultima nava a parasit un port din Ucraina miercuri (17 mai) in baza unui acord care permite exportul in condiții de siguranța de cereale ucrainene la Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU, cu o zi inainte ca Rusia sa renunțe la pact din cauza obstacolelor in calea exporturilor sale de…

- Suntem in ziua 448 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Ucraina a declarat ca a neutralizat cea mai puternica arma hipersonica a Kremlinului, doborand șase rachete Kinjal lansate asupra Kievului. Separat, Moscova a dezmintit marti afirmatiile Kievului potrivit carora apararea…

- Acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, a carui aplicare este discutata incepand de miercuri la Istanbul, va fi prelungit dupa data de 18 mai tinandu-se cont de obiectiile ridicate de Rusia, a declarat pentru agentia rusa TASS o sursa de la Ankara, potrivit News.ro . ”Exista…