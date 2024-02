Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intrevederea cu Patriarhul Kiril, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon s-a intalnit cu Serghei Mironov, liderul fracțiunii „Rusia Dreapta” din Duma Federației Ruse, formațiune cu care PSRM are un acord de colaborare, incheiat in anul 2014.

- In perioada 26.01.2024 – 02.02.2024, pe teritoriul Republicii Moldova, au fost inregistrate 2 focare de gripa aviara la fauna salbatica (un focar in municipiul Chișinau și un focar in raionul Cahul, satul Slobozia Mare) și 5 focare de gripa aviara la pasari domestice (un focar in raionul Soroca, satul…

- In acord cu Kievul și cu alți parteneri externi, Chișinaul este determinat sa inchida economic, fara Rusia, „gaura neagra” numita Transnistria, prin reintegrarea Republicii Moldova, relateaza stiripesurse.md Primul pas a fost facut. Noul Cod vamal al Republicii Moldova obliga companiile transnistrene…

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis sa scumpeasca gazul si curentul electric pentru persoanele juridice situate in Transnistria, dar aflate sub jurisdictia autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova, printre care cele opt scoli cu predare in limba romana din zona

- De la 1 ianuarie 2024 a intrat in vigoare noul Cod vamal al Republicii Moldova, in virtutea caruia firmele din Transnistria vor trebui sa plateasca taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Pana acum, desi companiile din regiunea transnistreana erau inregistrate la Chisinau ca agenti economici moldoveni,…

- Noul Cod vamal al Republicii Moldova mentioneaza ca scutirile anterioare introduse in legea cu privire la tariful vamal au fost abrogate. Mai exact, a fost abrogata o prevedere care se referea la „operatiunile de import-export efectuate de catre agentii economici aflati pe teritoriul Republicii Moldova…