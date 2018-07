Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a afirmat marți, la Palatul Parlamentului, ca i-a propus Laurei Codruța Kovesi sa se inscrie in partid. Potrivit acestuia, fosta șefa DNA a spus ca se gandește la propunerea lui.„Doamna Kovesi a primit din partea noastra aceasta invitație de a deveni membru USR, pentru…

- Fostul candidat republican la alegerile prezidentiale din SUA in 2012, Mitt Romney, a castigat detasat scrutinul primar republican in statul Utah in vederea alegerilor pentru Senatul SUA, insotindu-si revenirea in politica cu promisiunea de a taxa eventualele greseli ale presedintelui Donald Trump,…

- Procesul de numire a lui Andrei Nastase în funcție de primar general este tergiversat intenționat de cineva, care trage sforile în Republica Moldova. Concluzia aparține fostului membru al Comisia Electoral Centrala, Ștefan Urîtu. Potrivit acestuia, Partidul Democrat…

- Conferința de presa organizata de Partidul Liberal Reformator pentru a anunța decizia oficiale a formațiunii pentru cine sa acorde sprijinul politic la alegerile anticipate ale primarului General al Municipiului Chișinau din 20 mai.

- Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, a reacționat dupa ce Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anunțat ca il va susține pe Ionuț Lupescu daca va caștiga alegerile de miercuri (18 aprilie). Burleanu a afirmat ca se aștepta ca Lupescu sa apeleze la sprijin politic, dar e…

- Radu Cristescu, lider PMP, invitat la DC News, a declarat ca, la alegerile prezidențiale din 2019, actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, nu va candida.Intrebat in cadrul interviului daca la alegerile prezidențiale din 2019 PMP va avea un candidat, Radu Cristescu a raspuns afirmativ.…