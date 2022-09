Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, vrea o revizuire a regulementelor europene care privesc instituția pe care o conduce, astfel incat procurorii sa poata ancheta și infracțiunile de contrabanda. Kovesi a acordat un interviu unui ziar din Germania, Die Presse, susținand ca va cere resursele…

- Echipa Ministerului Finanțelor s-a intilnit cu Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, aflata in vizita la Chișinau. In cadrul intrevederii, parțile au vorbit despre perspectivele de colaborare a țarii noastre cu Parchetul European, prin realizarea schimbului de experiența și cooperarii…

- Conducerea Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și PCCOCS, s-a intilnit astazi cu procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, aflata in vizita de lucru la Chișinau. In cadrul intrevederii, parțile au vorbit despre evoluțiile inregistrate in procesul de investigare a cazurilor…

- Acordul de lucru privind cooperarea dintre Procuratura Generala a Republicii Moldova și Parchetul European a fost semnat astazi de catre Procurorul General interimar, Dumitru Robu si procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

- Un acord de cooperare dintre Parchetul European și Procuratura Generala a Republicii Moldova va fi semnat la Chișinau, au comunicat surse din cadrul Delegației UE in Republica Moldova. Documentul va fi semnat in cadrul vizitei șefei Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, la Chișinau. In dupa-amiaza…

- Parchetul European (EPPO), condus de fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, realizeaza marti, 28 iunie 2022, perchezitii de amploare in Timis, intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene.

- Doi fosti premieri sunt in vizorul procurorului sef european Laura Codruta Kovesi. In plus, Parchetul European a obtinut deja 4 condamnari, dupa dupa doar un an de functionare. In iunie 2021, Laura Kovesi a lansat activitatea noii institutii responsabile cu urmarirea infractiunilor care afecteaza interesele…