Kovesi a solicitat CSM sa-si continue activitatea ca procuror la DIICOT Sibiu - surse Laura Codruta Kovesi a solicitat, marti, Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sa-si continue activitatea ca procuror la DIICOT Sibiu, potrivit unor surse judiciare consultate de Ziare.com.



Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar urma sa discute miercuri unde isi va continua activitatea Laura Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror sef al DNA.



Toader si Lazar vor participa la sedinta in care se va discuta cererea fostei sefe a DNA de a ramane in sistem.



Kovesi declara luni ca activitatea sa…

