- Companiile aeriene din lume au intrat, marți, si mai adanc in criza generata de epidemia de coronavirus, care s-a intensificat odata cu anularea a mii de zboruri si blocarea traficului aerian catre si dinspre Italia, conform Reuters preluat de mediafax.Korean Air Lines a avertizat ca epidemia…

- Pentru a limita raspandirea coronavirusului guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Masura guvernului spaniol va intra in vigoare de pe 11 martie, la miezul noptii, si va continua pana pe 25 martie,…

- Epidemia de coronavirus va provoca o scadere de 5%-15% a investitiilor straine directe, fata de estimarile anterioare, rezultand numai o crestere marginala in perioada 2020-2021, cele mai afectate urmand sa fie sectoarele auto, aerian si energetic, arata un raport al Natiunilor Unite publicat duminica,…

- Operatorul aerian britanic Flybe si-a incetat joi activitatea, dupa prabusirea cererii, compania regionala care avea deja probleme financiare devenind prima victima importanta din sectorul corporativ a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.

- Compania aeriana Wizz Air, care efectueaza zboruri low-cost, a decis sa reduca frecventa zborurilor spre mai multe destinatii, printre care și Italia, intre 11 martie si 2 aprilie, din cauza scaderii cererii de bilete, potrivit Reuters. Mai mult de 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus,…

- China a raportat duminica o noua scadere a numarului de infecții cu coronavirus în regiunile din afara epicentrului epidemiei, dar oficiali din domeniul sanatații de la nivel mondial spun ca este prea devreme pentru a face prognoze privind evoluția situației din cauza noilor cazuri din alte parți…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters, conform news.ro.Intr-o…