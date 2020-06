Stiri pe aceeasi tema

- Formația din Gruia pleaca din postura de lider al clasamentului din Liga 1 cu 30 de puncte acumulate și un avans de patru puncte în fața celor de la FCSB. Pandemia de coronavirus a pus la grea încercare fotbalul românesc și în special pe CFR Cluj. Oficialii campioanei…

- Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis, ieri, modalitatea de desfașurare a turneelor finale din Divizia A, care conteaza pentru promovarea in Liga Naționala. Practic, este vorba despre o comasare a turneelor semifinale și a celor finale intr-unul singur. Echipele care au…

- Conform deciziei publicate pe site-ul Federatiei, nu mai mult de 200 de persoane vor fi autorizate pe stadioane in cursul meciurilor. Toti jucatorii si membrii staff-urilor se vor conforma masurarii temperaturii inainte de fiecare meci. Ucraina avea luni 21.245 de cazuri de coronavirus, dintre care…

- Romanii au ieșit in numar mare pe strazi inca inainte de 15 mai, cand este programata ieșirea din starea de urgența. Daca acest lucru era oricum vizibil cu ochiul liber, acum datele Google ofera proporția exactaReamintim, Google a inceput in luna aprilie sa prezinte rapoarte privind mobilitatea populației…

- Clubul Amiens care ar urma sa retrogradeze in al doilea esalon fotbalistic francez in urma deciziei de anulare a restului sezonului competitional din Ligue 1, se pronunta pentru extinderea primului esalon la 22 de echipe, scrie dpa potrivit Agerpres. Primul esalon valoric din Hexagon numara in prezent…

- Sambata s-a jucat etapa a 11-a din eLiga 1, competiția de FIFA 20 organizata de LPF și cluburile din Liga 1. Cu doua etape inainte de final, lupta pentru titlu este extrem de echilibrata. Viitorul a reușit scorul etapei și a invins-o pe Poli Iași, scor 13-0, in timp ce Hermannstadt a caștigat cu 8-1…

- In conditiile in care antrenamentele de grup si intrecerile fotbalistice oficiale pe teren normal sunt intrerupte in aceasta perioada in Romania, din pricina pandemiei de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal organizeaza doua competitii de esports, turneele virtuale…

- 3 morți la sfarșitul primei zile cu decese provocate de COVID-19 Foto: Adriana Tudose / RRA Înca o persoana și-a pierdut viața în cursul serii în România, din cauza noului coronavirus, ridicând la 3 bilanțul victimelor. Ultimul decedat este un barbat în…