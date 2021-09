Stiri pe aceeasi tema

- Marina sud-coreeana a receptionat vineri primul sau submarin capabil sa transporte rachete balistice, destinat sa contracareze amenintarea rachetelor submarine ale Coreei de Nord, dotata cu arma nucleara, potrivit AFP și Agerpres.De mai multi ani, Phenianul dezvolta rachete mare-sol balistice (SLBM).…

- Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord coreean Kim Jong-Un, a denuntat marti atitudinea "perfida" a Seulului in contextul apropiatelor exercitii militare comune intre Coreea de Sud si SUA, avertizand cele doua tari aliate ca se vor confrunta cu amenintari de securitate mult mai grave, relateaza…

- Administrația președintelui american Joe Biden a dezvaluit datele despre veniturile angajaților Casei Albe. Dupa cum rezulta din raport, salariile barbaților și femeilor sint aproape egale, relateaza Bloomberg. Diferența de venit este de 1%: femeile ciștiga in medie 93.752 dolari, iar barbații - 94.639…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, s-a deplasat, joi, in statul Florida, la locul imobilului prabusit partial, liderul de la Casa Alba, un politician democrat, semnaland ca va coopera cu guvernatorul republican, Ron DeSantis, in actiunile de cautare a victimelor si de asistenta. Operatiunile…

- Biden a semnat decretul privind prelungirea masurilor restrictive impotriva RPDC impuse din cauza armelor nucleare. SUA au prelungit cu inca un an regimul de sancțiuni impotriva RPDC, care este in vigoare in ultimii ani din cauza armelor nucleare ale Phenianului. Decizia corespunzatoare a fost luata…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca tara sa ar trebui sa se pregateasca "atit pentru dialog, cit si pentru confruntare" cu SUA sub conducerea presedintelui Joe Biden. Liderul de la Casa Alba nu exclude o intilnire cu Kim Jong Un. Kim Jong Un "a subliniat necesitatea pregatirii atit pentru…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca tara sa ar trebui sa se pregateasca atat pentru "dialog cat si pentru confruntare" cu SUA sub conducerea presedintelui Joe Biden, a informat vineri agentia oficiala de stiri KCNA, transmite AFP preluat de agerpres. Liderul nord-coreean "a subliniat necesitatea…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca tara sa ar trebui sa se pregateasca atat pentru "dialog cat si pentru confruntare" cu SUA sub conducerea presedintelui Joe Biden, a informat vineri agentia oficiala de stiri KCNA, transmite AFP. Liderul nord-coreean "a subliniat necesitatea pregatirii atat…