- Presedintele Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne, decernat in fiecare an personalitatilor care se remarca in promovarea valorilor europene, informeaza sambata agentia EFE. Distinctia ii va fi acordata presedintelui roman in cadrul unei ceremonii care se va desfasura pe 21 mai 2020…

- ■ prezent la sedinta CSM, presedintele Iohannis a spus ca nu doreste sa se implice in Justitie, desi este “cel mai votat dintre politicieni” ■ Gabriela Baltag a replicat: “tocmai ce mai inainte ati rostit cateva recomandari care par cumva imperative pentru noi” ■ Schimb de replici interesant intre presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis i-a acordat astazi Danielei Vișoianu ordinul Național pentru Merit in grad de Cavaler, in cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Cotroceni. Distincția i-a fost decernata la 4 zile dupa ce Vișoianu a anunțat ca a facut alegerea “modesta” de a accepta sa fie consilierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, marti seara, ca nu si-a negat niciodata apartenenta etnica, este etnic german, dar cetatean suta la suta roman. Iohannis a precizat ca nu se supara daca este comparat cu fosti dictatori, dar considera ca asa ceva este „inadmisibil“.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au participat marti, la Tokyo, la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito al Japoniei. Seful statului roman a fost imbracat in frac, iar sotia sa a purtat o rochie lunga albastra.…