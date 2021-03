Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Vieții Salbatice. „Torturarea, traficarea sau uciderea animalelor salbatice sunt acte reprobabile, care trebuie pedepsite conform legii in vigoare fara nicio ezitare”, afirma Iohannis. „Sunt un susținator fara rezerve…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, marți, 29 decembrie a.c., o vizita oficiala la Chișinau, la invitația Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta va fi prima vizita la nivel inalt primita, la Chișinau, de Maia Sandu, dupa preluarea mandatului de Președinte, in urma votului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va depune, astazi, de la ora 10, in Piața Universitații, o coroana de flori in memoria Eroilor de la Revoluția din 1989. Citește și: Poliția din Timișoara, LIPSITA de CONTROL in fața MIGRANȚILOR: SUTE dintre ei au cuclușuri iLEGALE in centrul Timișoarei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu crede in varianța in care PSD va boicota investirea in funcție a noului Parlament. Iohannis spune ca el nu cred ca acest lucru se va intampla. Citește și: Ion Cristoiu IL TOACA pe Klaus Iohannis: A ținut MORȚIȘ sa faca alegeri, convins ca poporul il…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți o scurta intervenție dupa intalnirea de lucru cu premierul interimar, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și șeful DSU, Raed Arafat, pe tema COVID-19. Principalele declarații ale președintelui Iohannis M-am intalnit cu premierul interimar…