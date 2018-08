Stiri pe aceeasi tema

- Petre Urziceanu, primarul localitatii Negru Voda, a postat pe pagina sa de Facebook, o poza in care apare, alaturi de presedintele Romaniei Klaus Iohannis. Ediulul ne a dezvaluit ca presedintele Iohannis se afla zilele acestea la Neptun, la vila de protocol. In timp ce se plimba cu bicicleta, Klaus…

- Președintele de onoare al UNPR, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei, dar și de Adormirea Maicii Domnului.”Dragi romani, Astazi este o zi sfanta, Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sarbatori creștine.Tot astazi sarbatorim Ziua Marinei…

- Un cunoscut om de afaceri din Pitești a murit joi dupa-amiaza in camera sa de hotel de la Eforie Nord. Florea Tolea, in varsta de 69 de ani a fost gasit inconștient in camera. La fața locului a fost...

- Dupa un sejur pe tarmul grecesc, vedeta Pro TV si-a prelungit vacanta cu cateva zile petrecute pe litoralul romanesc. Chiar daca vremea este uneori capricioasa la inceput de vara, vedeta Pro TV si-a rezervat cateva zile de vacanta si pe litoralul romanesc, la incheierea sejurului petrecut in Grecia.…

- Vedeta tv și partenerul sau, Mircea Badea, nu au in plan sa devina din nou parinți. Cine-i interzice lui Carmen Bruma sa mai aiba un copil? Vedeta TV a marturisit ca in planurile sale nu intra, in acest moment, sa devina din nou mama. Cine-i interzice lui Carmen Bruma sa mai aiba un copil? Ei bine,…

- O schema de instrainare a terenurilor, ce apartin administratiei locale din Trușeni, a fost deconspirata de CNA si procurori in urma unor investigatii incepute in ianuarie curent. Un grup de persoane, printre care actualul primar, dar si presedintele intovarasirii pomicole din localitate, ar fi organizat…

- O serie de imagini video de colectie care fac deliciul nostalgicilor, si nu numai, prezinta atmosfera de pe litorarul romanesc in anii 60. De la Navodari si pana in Olimp, la vremea respectiva, plajele Marii Negre erau pline de turisti din...

- Kelemen Hunor: “Nu este nimic de reprosat nimanui daca iubeste cultura, limba si natiunea. ..Si nici o natiune nu poate sa fie libera daca cel care traieste impreuna cu el, alaturi de el nu este liber….,, din discursul de la Oradea din 15 martie 2017. Si atunci de ce romanii de la Asociatiunea ASTRA…