- „Respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred ca este de la sine ințeles sa corectam aceste mesaje. Nu iși dorește nimeni acest razboi in afara de Rusia. O amenințare cu arme nucleare, mai mult sau mai puțin, imporiva Europei este absolut inacceptabila.Nu putem sa tratam cu ușurința…

- Klaus Iohannis a precizat, dupa anunțul de mobilizare parțiala a forțelor ruse, ca Romania nu va intra intr-un razboi iar Rusia cauta doar provocari, inclusiv prin aducerea in fața a pericolului nuclear.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri seara, 23 septembrie, ca in contextul in care Vladimir Putin a decretat recent mobilizarea parțiala in Rusia și a reluat amenințarile cu atacuri nucleare, Romania este pregatita de orice scenariu, „doar ca nu ne dorim orice scenariu”.„Așa cum, cu siguranța,…

- Klaus Iohannis a spus vineri seara ca noua retorica a lui Putin este „inacceptabila” și trebuie combatuta cu toata hotararea. „Romania, ca parte a NATO, este pregatita de orice scenariu, doar ca nu ne dorim orice scenariu”, a declarat Iohannis, admițand ca situația „este foarte tensionata”. „Avem cea…

- Scenariu terifiant dat publicitatii de "The New York Times": Rusia ar putea ataca centre de aprovizionare a armatei ucrainene din țari NATO, inclusiv din Romania, dar si Polonia. De asemenea, se vorbeste si de un alt scenariu, cel in care Vladimir Putin a

- Oficialii de la Casa Alba, Departamentul de Stat, Pentagon și agențiile americane de informații par mai ingrijorați ca niciodata ca Vladimir Putin, pentru a compensa retragerea sa umilitoare din Harkov, ar putea face o mișcare prin care ar escalada conflictul armat declanșat in Ucraina. Ei nu știu,…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui