Klaus Iohannis, reacție după exploziile devastatoare de la Crevedia Klaus Iohannis, reacție dupa exploziile devastatoare de la Crevedia Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor indurerate, din exploziile de la Crevedia. O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul necesar și sa le facilitam accesul la tratament in regim de urgența. De indata ce situația din zona de risc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

