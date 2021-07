Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa provocarile geopolitice și de securitate, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au o noua misiune, aceea de a gasi un nou șef care sa-l succeada pe actualul secretar general, norvegianul Jens Stoltenberg, care iși termina mandatul in septembrie 2022.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri, cu cateva zile inainte de summit-ul Aliantei Nord-Atlantice, cu privire la provocarile generate de comportamentul Rusiei si al Chinei pentru ordinea internationala, relateaza EFE. "Traim intr-o epoca de competitie globala si…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile belaruse a unui avion de pasageri, transmite duminica dpa, noteaza Agerpres. "Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta, sa protejam…

- Presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat american Antony Blinken participa la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit luni de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei. Evenimentul, organizat la initiativa presedintelui Iohannis, se desfasoara cu prezenta în Capitala a presedintelui…

- Prezenta trupelor rusesti la granita cu Ucraina ramane semnificativa, conform evaluarilor SUA si ale NATO, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. ''Am remarcat o anumita reducere a numarului trupelor ruse, dar sunt in continuare zeci de mii. Si mai observam ca Rusia a mentinut…