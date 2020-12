Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Bogdan Mateescu a fost ales in funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac in funcția de vicepreședinte. Judecatorul Bogdan Mateescu a primit 13 voturi „pentru”, 3 „impotriva” și doua voturi nule. Procuror Florin Deac a primit…

