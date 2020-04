Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a declarat, vineri, ca masurile pentru cei care vor veni in tara de Pasti s-ar putea inaspri, astfel ca a facut apel la cetatenii romani care locuiesc in strainatate, sa nu vina in Romania. Potrivit lui Despescu, in ultimele trei zile, 10.000 de romani…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 3 aprilie, ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Declarația de presa integrala a președintelui Klaus Iohannis „Am intrat, de cateva zile, in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat astazi, dupa ședința de la Cotroceni, ca vor urma noi restricții in contextul crizei de coronavirus. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca e nevoie de masuri suplimentare pentru a incetini raspandirea infecției. Se vor introduce noi…

- Masurile luate pentru prevenirea imbolnavirii cu noul Coronavirus afecteaza deopotriva bisericile și credincioșii, obișnuiți sa mearga in fiecare duminica la slujba. Duminica, in premiera, crestinii armeni si romano-catolici din Gherla au avut parte de o slujba religioasa oficiata de preotul paroh Kusmodi…