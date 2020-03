Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o noua sedința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, cu reprezentantii Guvernului. La intalnirea de la Palatul Cotroceni vor participa, potrivit Administratiei Prezidentiale, Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban,…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca,…

- Klaus Iohannis a anuntat noi restrictii pentru romani in plina epidemie de coronavirus. "Ce a fost pana acum o recomandare devine obligație, dupa principiul "stam acasa", a declarat seful statului, la Palatul Cotroceni, dupa o sedinta de urgenta pentru gestionarea epidemiei COVID-19, cu prim-ministrul…

- Seful statului a avut marti o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei de COVID-19. La sedinta de la Palatul Victoria, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a protejat purtand o masca medicala, dar si o vizeta. De asemenea, ministrul…

- La votul pentru controversatul ministru al Dezvoltarii s-au inregistrat 10 voturi "pentru", 20 "impotriva" si 6 abtineri.Și la audierile miniștrilor din guvernul Orban 1, din octombrie, si Orban 2, din februarie, Ion Stefan a fost avizat negativ. In timpul primelor audieri, Ion Stefan le-a cerut membrilor…

- Ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri, in ultima zi de audieri, sunt asteptati in fata deputatilor…

- La doar cateva ore de la intalnirea cu premierul Ludovic Orban, presedintele Klaus Iohannis a decis sa cheme toti ministrii la raport. Au avut loc discutii intre Klaus Iohannis si ministrii din cabinetul Orban, pe tema proiectelor pentru anul 2020, dar si legat de problemele intampinate pana acum la…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan anunța ca o parte din miniștrii cabinetului Orban sunt extrem de competenți. Pe lista cu preferați ai lui Bogdan se afla Marcele Vela, ministrul de Interne, Virgil Popescu, ministrul Energiei sau Victor Costache, ministrul Sanatații.Citește și: Un raport…