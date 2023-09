Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa tradiționalele felicitari, președintele ține sa menționeze ca tragedia de la Crevedia nu trebuie uitata, iar autoritațile care investigheaza sa nu aiba niciun fel de toleranța. ”Celebram astazi Ziua Pompierilor din Romania si aducem un omagiu pompierilor care au platit tributul suprem in nobilele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 13 septembrie 2023, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania. Mesajul a fost prezentat de catre Ion Oprișor, Consilier Prezidențial - Departamentul Securitații Naționale, in cadrul ceremoniei de omagiere a eroilor pompieri organizate…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania, in care arata ca tragedia de la Crevedia a reprezentat o incercare teribila pentru pompierii nostri. Totodata, președintele solicita autoritaților statului sa nu aiba niciun fel de toleranța fața de…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania, un mesaj pentru toți cei care „iși desfașoara activitatea intr-un mediu complex și periculos, expunandu-se in mod constant pericolelor pentru a proteja viețile și bunurile cetațenilor”.

- Klaus Iohannis a avut, marți, 29 august, prima apariție publica dupa doua saptamani in care Romania a fost lovita de un val de tragedii: 2 Mai, Botoșani, Crevedia și Alba. Și comunicarea pe Facebook a fost mai rara – singurul mesaj al șefului statului, dupa Ziua Marinei de pe 15 august, a fost in urma…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a precizat, marți, ca nu va solicita nicio demisie de la varful vreunei instituții, așa cum s-a intamplat dupa incendiul de la Colectiv, de data aceasta intervenția autoritaților fiind rapida și toate masurile luate corespunzator.

- Unul dintre cele mai proaste și lingușitoare interviuri pe care le-am vazut in ultima vreme a fost duminica seara, la Romania TV, la 24 de ore de la tragedia de la Crevedia. Victor Ponta a venit in studioul Romania TV ca sa-și verse frustrarile pe Klaus Iohannis, care l-a forțat in urma cu opt ani,…

- O noua tragedie cumplita a zguduit Romania in urma cu doar o zi! Mai multe explozii puternice s-au produs ieri la o stație GPL din Crevedia. In urma exploziei, doua persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost grav ranite și transportate de urgența la spital. Dupa aceasta tragedie, Klaus Iohannis,…