Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, in care susține ca Romania ”a ramas un reper in Estul Europei datorita progreselor facute in domeniul statului de drept, iar acestea trebuie sa continue”. Șeful statului spune despre corupție ca este ”un…

- Astazi este Ziua Internaționala Anticorupție, iar mesajele din partea celor mai importante personalitați sau instituții arata ca Romania inca are nevoie de legi clare pentru ca lupta impotriva corupției sa funcționeze. Mesajul lui Klaus Iohannis arata ca fenomenul corupției erodeaza societatea. „Intarirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, 9 decembrie, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale Anticoruptie, in care afirma ca Romania are nevoie de legi clare, predictibile, drepte, de institutii functionale, care sa poata lucra la capacitate maxima pentru a sanctiona incalcarea legii, informeaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 9 decembrie 2021, un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție. Va prezentam in continuare textul mesajului: Intarirea capacitații statelor de a combate corupția reprezinta una dintre provocarile definitorii ale democrațiilor…

- In cadrul unui eveniment organizat miercuri dimineața, Klaus Iohannis a afirmat ca „ziua de 1 Decembrie este acel moment din an cand ne luam ragazul de a ne gandi mai mult la importanta identitatii noastre nationale, la valorile si aspiratiile pe care le impartasim”. Seful statului a decorat mai multe…

- "Cu prilejul sarbatorii Hanuca, adresez salutul meu calduros conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, precum si tuturor membrilor comunitatilor evreiesti din tara. Traditia de Hanuca, transmisa de-a lungul generatiilor, intareste in sufletele membrilor comunitatii evreiesti…

- Senatorii au adoptat miercuri Ordonanța de Urgența ce se refera la administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura și factura electronica in Romania. Pentru a deveni lege, trebuie sa treaca insa și de Camera Deputaților și sa fie promulgata de…

- Angajamentul Romaniei la Forumul dedicat Comemorarii Holocaustului Memorialul Yad Vashem. Foto: Arhiva. România va înființa un premiu anual pentru personalitați care contribuie la educația privind Holocaustul, cercetarea și comemorarea acestuia,…