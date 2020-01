Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Nationale si aniversarii a 170 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, precizand ca pe 15 ianuarie se celebreaza creatia eminesciana, cheia de bolta a identitatii noastre nationale. El a amintit, in…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, in fața unei audiențe selecte, la ședința solemna cu ocazia implinirii a 30 de ani de la Revoluția din 1989, ca este grav ca Romania a avut „un informator al Securitații in funcția de Președinte timp de…

- La 30 de ani de la Revoluție, nu am aflat adevarul despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989, a declarat președintele Klaus Iohannis, la ședința solemna a parlamentului. „Dupa 1990, au existat diferite inițiative prin care a fost onorata memoria celor care și-au dat viața…

- Președintele PNL Bistrița, Sorin Hangan, este convins ca rezultatul bun pe care Klaus Iohannis l-a obținut la nivelul municipiului Bistrița in urma primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, se datoreaza faptului ca liberalii bistrițeni au transmis mesaje corecte electoratului. „PNL Bistrița…

- Klaus Iohannis s-a dezlantuit la adresa PSD intr-un discurs electoral cu aproape o saptamana inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale. "Acesti pesedisti arata o disperare urata. Li-i frica PSD-iștilor. Se agața cu disperare de fiecare zi, cat mai raman la putere. O disperare urata.…

- UPDATE: Oficialii UE au anunțat, in cadrul unei conferințe de presa, ca Negrescu nu a fost acceptat pentru postul de comisar pentru ca propunerea nu a fost discutata de premier cu președintele Klaus Iohannis și nu a fost agreata de acesta, or un consens este absolut necesar UPDATE: Premierul…

- In plina campanie electorala, deputatul liberal Gheorghe Tinel face primele estimari privind rezultatul alegerilor. Gheorghe Tinel considera ca victoria președintelui Klaus Iohannis este previzibila, ca ialomițenii vor schimba culoarea politica a județului in vara anului 2020 și ca binomul Moraru&Mocioniu…

- Mai multe blocaje cu efecte negative pentru societatea romaneasca, de la investitii in infrastructura de transporturi, programe de sanatate, pana la atragerea de fonduri europene sau activitatea primariilor, ar fi fost determinate de PNL si presedintele Klaus Iohannis prin faptul ca motiunea de cenzura…