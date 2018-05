Stiri pe aceeasi tema

- Desi investitiile straine aduc beneficii pe termen lung pentru intreaga societate, guvernantii nu par interesati sa le incurajeze. Asa se face ca autostrazile se construiesc in ritm de melc si exista numai pe hartii colorate, spune presedintele Klaus Iohannis, care adauga ca are pretentii mai mari de…

- Aflat la Pitești, Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa Guvernului PSD-ALDE, motivul fiind numarul de kilometri de autostrada dați in folosința, in ultimul an și jumatate, care potrivit președintelui inseamna „ridicol de puțin”.„In afara de harți colorate și planuri frumoase, lumea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa astazi, la Pitești, la un eveniment organizat de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Pe 24 mai este sarbatorita Ziua Industriei Auto, prilej cu care va avea loc Adunarea Generala a ACAROM si va fi organizata si o dezbatere…

