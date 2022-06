Stiri pe aceeasi tema

- ”Sub egida „Forumul educatiei financiare”, programul lansat astazi constituie o invitatie atat la reflectie, cat si la actiune conjugata, pentru cresterea nivelului de pregatire intr-un domeniu deosebit de important. Am dorit sa acord Inaltul Patronaj acestui program deoarece educatia economica si financiara…

- Lumea criptoactivelor ca rețea globala se diversifica extrem de rapid, prin accelerarea procesuliui tehnologic in pas cu preferințele investitorilor, a declarat Klaus Iohannis, președintele Romaniei, in cadrul unui eveniment organizat de Academia de Studii Economice.

- Reglementarea financiara seamana uneori cu un joc de tip whack-a-mole: rezolvi o problema și apare alta in spatele ei. De la criza financiara din 2008, autoritațile mondiale au obligat bancile, acționand in numele investitorilor și al companiilor, sa compenseze tranzacțiile standard cu instrumente financiare…

- Vacantele in Romania vor fi mai scumpe, in medie, cu 15% fata de anul trecut, insa acest lucru este o normalitate, avand in vedere evolutia preturilor in toata Europa, ca urmare a cresterii costurilor, dar si a unei cereri ridicate din partea consumatorilor, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei…

- Cand a venit in Primaria Timișoara, Dominic Fritz nu și-a asumat supraviețuirea tuturor firmelor și companiilor din zona metropolitana a orașului. La modul generic, e adevarat ca de la nivelul politicului se lanseaza mesaje care sa asigure oamenii de afaceri de tot suportul autoritaților, fie el in…

- Tiroida este considerata ”bateria” intregului nostru corp. Funcționarea hormonilor tiroidieni este extrem de importanta pentru metabolismul fiecarei celule din organism, inclusiv a creierului. Hipotiroidismul apare atunci cand tiroida nu produce suficienți hormoni pentru a regla diverse funcții necesare…

- Preturile benzinei si motorinei au crescut la niveluri record in multe tari din lume, in aceasta saptamana, determinand guvernele din Brazilia pana in Franta sa ia in considerare cresterea subventiilor sau reducerea accizelor pentru a proteja consumatorii de presiunea financiara, transmite Reuters.

