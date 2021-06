Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul Summitului NATO de la Bruxelles, ca dupa aceasta reuniune „piatra de temelie” a NATO ramane apararea colectiva. Președintele a spus ca prin rezultatele obținute la acest summit Romania și-a atins obiectivele. „Securitatea Romaniei și a romanilor…

- „Am participat azi la un summit NATO cu implicații majore pentru noi. A reconfirmat relevanța alianței, marcata de amenințari multiple.A marcat o etapa noua. Alaturi de Joe Biden și ceilalți aliați am marcat securitatea euroatlantica. Summitul de azi a fost unul al deciziilor vizionare.Am stabilit direcțiile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul summit-ului NATO desfașurat la Bruxelles, c „In interventia mea din timpul summitului si in contactele cu omologii mei am spus ca Romania a activat constant ca aliat responsabil si activ, implicat in toate eforturile de aparare a securitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la Bruxelles, la Summitul NATO, in cadrul caruia va sustine procesul de adaptare a Aliantei Nord-Atlantice la actualul context de securitate, astfel incat organizatia sa devina mai puternica politic si militar. Summit-ul NATO vine la scurt timp dupa reuniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Palatul Cotroceni, in cadrul vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile s-au concentrat pe temele de interes in pregatirea Summitului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, inaintea participarii la Consiliul European, ca certificatul COVID, ”intr-un timp rezonabil de scurt, trebuie sa fie la dispozitia cetatenilor europeni”, aceasta fiind una dintre temele discutiei. ”Trebuie sa avem grija sa nu duca la discriminari intre…

- Presedintele Klaus Iohannis a gazduit, luni, impreuna cu omologul sau polonez, Andrzej Duda, Summitul Formatului Bucuresti (B9). Agenda reuniunii la nivel inalt a vizat pregatirea Summitului NATO care va fi organizat la Bruxelles, pe 14 iunie.

- “Deciziile haotice luate in ultimii ani, numirea in varful conducerii societatii a unor persoane fara a tine cont de criteriile de competenta si profesionalism sunt doar cateva dintre cauzele care au afectat dezvoltarea CFR Marfa. Nu este normal ca o societate care in 2003-2004 era ”perla” companiilor…