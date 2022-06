Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Riga, ca la urmatorul summit al Inițiativei celor Trei Mari, Romania, ca țara gazda, va analiza toate posibilitațile prin care Inițiativa va ajuta Ucraina: „Ne vom concentra asupra proiectelor de interconectare, la care Ucraina ar putea participa ca partener”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca Romania va gazdui din nou in 2023 Summitul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si Forumul de Afaceri I3M, potrivit Agerpres. „In 2018, am organizat cu succes, la Bucuresti, Summitul si Forumul de Afaceri, iar cinci ani mai tarziu, in 2023, Romania va gazdui…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa la cea de-a șaptea ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și la cea de-a patra ediție a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Republica Letonia, la Riga.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa la cea de-a șaptea ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și la cea de-a patra ediție a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Republica Letonia, la Riga.

- Președintele Klaus Iohannis va participa luni, 20 iunie 2022, la cea de-a șaptea ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) și la cea de-a patra ediție a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Republica Letonia, la Riga. Avind in vedere noul context geopolitic marcat de razboiul, liderii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga, a inforat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni, la cea de a saptea editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la a patra editie a Forumului de Afaceri I3M, organizate de Letonia, la Riga, informeaza Administratia Prezidentiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…