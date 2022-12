Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, marti, in discutiile cu omologul portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, importanta actiunii unitare a Uniunii Europene in gestionarea preturilor la energie, respectiv in consolidarea securitatii aprovizionarii cu resurse energetice. Discutiile celor doi oficiali…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat daca va fi un vot pozitiv la Consiliul JAI din luna martie a anului 2023, ca este sigur ca Romania va deveni parte a spatiului Schengen in anul care urmeaza si a adaugat ca nu o anumita data la care se discuta aceasta aderare este miza, ci intrarea in…

- „Invadarea Ucrainei de catre Rusia a consolidat NATO”, a spus Klaus Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, pe omologul din Republica Portugheza, Marcelo Rebelo de Sousa, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la Batalionul 1 Instructie "Olt" din Caracal.Portugalia…

- Președintele Klaus Iohannis il va primi, marți, pe președintele Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la Batalionul 1 Instrucție ,,Olt” din Caracal. Vizita Președintelui Portugaliei are loc in contextul unui dialog bilateral intens,…

